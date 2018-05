Allo scopo di fermare DeVoe, il Team Flash schiererà in campo un'improbabile alleata!

Il network statunitense The CW ha rilasciato in rete il trailer ufficiale di "Harry and the Harrisons”, ossia il nuovo episodio di The Flash che potremo visionare la prossima settimana. Sembra che la puntata vedrà il ritorno di una criminale introdotta nella stagione corrente, che tuttavia potrebbe ricoprire un ruolo più “eroico”...

Visionabile in calce all’articolo, il trailer conferma invero il ritorno di Amunet Black (Katee Sackhoff), che questa volta, come anticipato poc’anzi, dovrebbe essere una preziosa alleata del Team Flash. Dal momento che la donna sembra apparentemente immune ai poteri di Clifford DeVoe/Il Pensatore (Neil Sandilands), la sua presenza in squadra potrebbe essere un grosso vantaggio per Barry (Grant Gustin) e gli altri.



Come rivelato dal filmato, Amunet non sarà esattamente la prima scelta del Team Flash, ma si rivelerà comunque la miglior opzione, soprattutto se consideriamo che gli incontri fra il Pensatore e gli eroi di casa non si concludono praticamente mai con la vittoria di questi ultimi. Nell’episodio trasmesso ieri notte, ad esempio, il criminale ha quasi ucciso Gypsy, di conseguenza il Team Flash non può far altro che schierare in campo qualcuno che il supervillain non possa ferire.



Il titolo dell’episodio, tuttavia, rivela che questo non ruoterà solo sul personaggio di Amunet. Al contrario, "Harry and the Harrisons” suggerisce che Harry (Tom Cavanagh) avrà un ruolo importante, e non è escluso che nella puntata non possano tornare in scena anche le sue varie versioni alternative.

"IL TEAM CHIEDE AIUTO AD AMUNET BLACK - Ora che il dispositivo di DeVoe è quasi completo, The Flash (Grant Gustin) ed il suo team, allo scopo di disattivarlo, deve fidarsi di un alleato alquanto improbabile: Amunet Black (la guest star Kattee Sackhoff). Nel frattempo, Harry (Tom Cavanagh) tocca il mondo quando viene il ‘Consiglio dei Wells’ lo caccia, ma poi Cisco (Carlos Valdes) lo presenta al ‘Consiglio degli Harrison’. Kevin Mock ha diretto l’episodio scritto da Judalina Neira & Lauren Certo."



The Flash torna ogni martedì su The CW.