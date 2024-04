Ally McBeal accusata di essere anti-femminista: la reazione della protagonista

Calista Flockhart, la Ally McBeal della popolare serie andata in onda tra la fine del secolo scorso e i primi anni 2000 ha parlato in una recente intervista di quanto sia stato difficile, per lei, affrontare le accuse che gli furono mosse per il suo personaggio, rappresentato in maniera anti-femminista da un articolo dell’epoca della rivista Time.

Dopo aver parlato del possibile revival di Ally McBeal, torniamo ad occuparci dello show originale per riportare le parole dell’attrice principale della serie che in cinque stagioni ha portato in scena la vita lavorativa e sentimentale di una giovane avvocata, a proposito delle polemiche relative alla narrazione antifemminista che secondo alcuni sarebbe stata portata avanti dal prodotto.

Un articolo della celebre rivista statunitense, aveva infatti fatto notare come il racconto della personalità della protagonista e delle sue difficoltà nel conciliare la vita privata con la carriera fossero poco edificanti per il movimento di emancipazione.

Queste le parole della Flockhart, che presto potremo ritrovare nella seconda stagione di Feud, pronta a debuttare il 15 maggio 2024 su Disney+: “Le mie gonne corte, la presunta morte del femminismo e, naturalmente, la gente che parlava del mio peso… mi sentivo come se fossi sotto processo per qualcosa. Era bizzarro. Non sapevo mai se il mio cuore si sarebbe spezzato in un milione di pezzi o se sarei morta dalle risate. Era così assurdo… per me lo spettacolo parlava di una donna, che si dava il caso fosse vulnerabile e strana. Non pensavo che fosse rappresentativa di tutte le donne”.

A proposito della Flockhart e del suo nuovo show, vi lasciamo a tutto quello che dovete sapere su Feud: Capote vs. The Swans.

Su I Soprano, La serie completa 1-6 (Box 28 Dv) è uno dei più venduti di oggi.