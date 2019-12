Almeno 6 personaggi non annunciati appariranno in Crisi sulle Terre Infinite

Buone notizie per chi ama le sorprese, perché Crisi sulle Terre Infinite ne ha ancora tante in serbo per noi, come i vari personaggi non annunciati che appariranno nel crossover dell'Arrowverse.

È sempre Marc Guggenheim, produttore dell'Arrowverse e showrunner del crossover in cinque parti che andrà in onda questa domenica con il primo episodio, ad anticiparci che le sorprese per Crisi sulle Terre Infinite non si limitano certo a quelle annunciate nei mesi precedenti.



Ci avevano stupito al Comic-Con annunciando il ritorno di Brandon Routh nei panni di Superman; ci avevano accontentato confermando il ritorno di Tom Welling e Erica Durance di Smallville; ci avevano colto alla sprovvista con la notizia di Kevin Conroy nei panni di Bruce Wayne; ma adesso chissà cosa combineranno per farci rimanere a bocca aperta.



"Adoro come ci siano almeno 6 personaggi che non abbiamo annuciato solo nelle prime tre ore del crossover. E sto lavorando su altri per farli apparire nelle ultime due. Quindi sì, ne abbiamo ovviamente annunciati un po', ma vorrei davvero che il pubblico fosse messo nelle condizioni di accendere la tv e rimanere sorpreso. Perciò ci saranno diverse sorprese che siamo riusciti a nascondere, e non senza enormi difficoltà, credetemi" rivela Guggenheim durante un'intervista con IndieWire.



Chissà di chi starà parlando... Rivedremo forse il Freccia Verde versione Smallville di Justin Hartley? Introdurranno finalmente il personaggio di Lanterna Verde? Avremo modo di vedere la Wonder Woman dell'Arrowverse? Ogni teoria, a questo punto, può essere valida quanto campata in aria. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo.



Secondo voi invece chi saranno questi personaggi di cui parla Guggenheim? Fateci sapere nei commenti.