Almeno per il momento, Arrow e The CW non possono più usare il personaggio di Deathstroke!

I fan di Arrow hanno gradito molto il ritorno diavvenuto al termine della quinta e successivamente nella sesta stagione, ma sfortunatamente il personaggio non potrà comparire nella seconda metà della stagione corrente...

Come molti di voi sapranno, il personaggio di Deathstroke comparirà anche nel DCEU (l’universo cinematografico DC Comics) e sarà interpretato da Joe Manganiello, un attore molto legato al noto mercenario. Proprio questo, secondo il produttore esecutivo di Arrow, Marc Guggenheim, sarebbe il motivo che impedirebbe a The CW di utilizzare, almeno per il momento, il personaggio interpretato da Manu Bennett.



“Questi personaggi appartengono alla DC, noi li stiamo semplicemente prendendo in prestito, quindi li utilizziamo quando [DC Comics] comunica chi e quando ci è permesso utilizzarli, e lavoriamo entro le limitazioni che ci impongono.”



Interrogato sull’argomento Deathstroke, Guggenheim ha poi aggiunto “Per qualche tempo ci hanno detto 'non potete usare ‘Deathstroke’, e quando questo è cambiato l’abbiamo subito riportato nello show, mentre ora siamo tornati al ‘non potete usarlo’.”



Nonostante Slade sia purtroppo off-limits, almeno per il momento, sia Guggenheim che Bennett sono entusiasti dell’interpretazione di Joe Manganiello, e proprio il produttore esecutivo avrebbe così commentato la sua performance: “Sì, è stata una scena pazzesca. Penso che Joe sia un ottimo attore.”



Naturalmente tutto può cambiare, pertanto Deathstroke potrebbe tornare in una delle prossime stagioni di Arrow. Il serial, intanto, riprenderà la regolare programmazione sulla rete The CW il 18 gennaio 2018.