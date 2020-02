Alpha minaccia di tagliare una 'certa parte' del corpo di Negan in The Walking Dead 10

Il personaggio di Negan ricopre un ruolo molto ambiguo in The Walking Dead. Ci siamo abituati a conoscerlo come un assassino spietato, ma poi ha attraversato una fase di redenzione nella prigione di Alexandria. Ora è di nuovo parte del gruppo dei villain, ma la leader Alpha ha più di qualche problema ad accettarlo definitivamente.

Sebbene nei nuovi trailer abbiamo visto Negan indossare una maschera dei Sussurratori, ciò non significa infatti che non ci siano contrasti interni nel gruppo. Il personaggio interpretato da Jeffrey Dean Morgan è un maestro del doppio gioco, e in questo caso ha fatto notare ad Alpha che c'è un traditore tra di loro: si tratta di Gamma (Thora Birch), colei che ha passato informazioni al gruppo di Alexandria attraverso Aaron. L'accusa non fa piacere alla leader, che sa bene quando qualcuno cerca di seminare odio ingiustificato. Per di più Alpha è determinata a mantenere il suo ruolo all'interno del gruppo e non vede l'ora di mettere in evidenza la propria superiorità. Questa volta lo fa premendo un coltello contro una parte decisamente sensibile di Negan, minacciando simbolicamente anche la sua virilità.

Nel video, l'attore sottolinea come il suo personaggio sia sempre abbastanza indecifrabile. Difficile dire se si stia veramente schierando con i Sussurratori o se voglia combattere il nemico dall'interno. La sua amicizia con Judith ci ha rivelato un lato di lui che potrebbe far ben sperare, ma è ancora tutto da vedere. Per il momento, sembra proprio che la sua priorità debba essere quella di difendere i gioielli di famiglia!

In attesa del ritorno della serie il 23 febbraio, i fan sono abbastanza preoccupati per la puntata di TWD intitolata Look at the Flowers.