Alta fedeltà: nella stagione 2 un episodio potrebbe essere dedicato ad un personaggio

La prima stagione di Alta fedeltà ha riportato in auge l'opera di Nick Hornby, dopo il successo del film con John Cusack da cui è tratta. Protagonista è Rob, interpretata da Zoë Kravitz, una sorta di versione femminile del personaggio di Cusack. La prima stagione ha mostrato un cameo inaspettato e un episodio dedicato a Simon (David Holmes).

Il cameo in questione è quello di Debbie Harry, cantante dei Blondie, che recita la parte di una distributrice spettrale di consigli romantici. Inoltre un episodio è stato affidato completamente al personaggio di Simon; in questo modo un altro impiegato del Championship Vinyl ha potuto condividere la sua emozionante storia con il pubblico.



"Abbiamo fatto la scelta di non sapere nulla di Simon per molto tempo, perché fa parte del suo personaggio, è super chiuso. Non parla dei suoi sentimenti, nemmeno con Rob. La nostra speranza era che le persone avessero fame di saperne di più su di lui" ha dichiarato Veronica West, tra le produttrici dello show.

"Penso che David Holmes sia assolutamente brillante. Ed è meraviglioso avere un episodio dello show che mostra quanto possiamo andare ancora avanti nelle stagioni future".

A questo punto manca soltanto un membro del trio su cui fermare la lente d'ingrandimento per un episodio: si tratta di Cherise (Da'Vine Joy Randolph), che avrà il suo spazio dedicato nella seconda stagione, che tuttavia non è stata ancora ufficializzata.

"Avrà sicuramente il suo episodio. L'idea della prima stagione era che Cherise avesse una trama per tutto l'arco della stagione. Ci sono scene ed episodi multipli che tracciano il suo percorso nel voler diventare artista. E abbiamo fatto una scelta specifica per far si che la storia principale del suo personaggio non sia una storia d'amore e mostri solo una donna la cui storia parla di qualcosa di diverso dall'amore".

Su Everyeye trovate il trailer ufficiale di Alta fedeltà; nei mesi scorsi la serie è passata da Disney a Hulu.