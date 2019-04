Alta fedeltà con Zoe Kravitz passa da Disney+ a Hulu

La serie Alta fedeltà, trasposizione tv del romanzo di Nick Hornby, con protagonista Zoe Kravitz è passata dallo streamer Disney+ a Hulu. La conferma arriva da Deadline. In seguito all'acquisizione da parte di Disney dell'asset Fox, che comprendeva una partecipazione di controllo del 60% di a Hulu, la serie è passata su quest'ultima piattaforma.

Alta fedeltà è stata scritta da Veronica West e Sarah Kucserka ed è prodotta da Midnight Radio e ABC Signature. Lo show è composto da dieci episodi che racconteranno la storia da un punto di vista femminile.

Zoe Kravitz è la protagonista nel ruolo che nel film del 2000 fu di John Cusack - che nell'ultimo ha partecipato al thriller Distorted con Christina Ricci.

Kravitz è una ragazza appassionata di musica e proprietaria di un negozio di dischi, ossessionata dalla cultura pop.





"L'intero team di Alta fedeltà è assolutamente entusiasta del nostro passaggio a Hulu e incredibilmente grato a ABC Signature e Disney+ per essere così di supporto a questa transizione" ha dichiarato in una nota Midnight Radio.

"Da quando Zoe Kravitz è entrata nel progetto lo show ha iniziato ad evolversi, ed è diventato subito chiaro che saremmo stati più adatti ad una piattaforma diversa. Tutti hanno contribuito a questo passaggio a Hulu, una piattaforma perfetta per ricreare questa storia senza tempo".

Il film del 2000, diretto da Stephen Frears, divenne un cult nel genere nel corso degli anni successivi.