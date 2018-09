Alta Fedeltà: Zoe Kravitz protagonista della nuova serie TV targata Disney Play

Zoe Kravitz, vista di recente in Big Little Lies della HBO, è stata scelta per essere la protagonista di Alta Fedeltà, nuova serie televisiva sviluppata esclusivamente per la piattaforma di streaming targata Disney. L'annuncio è stato diffuso in data odierna da The Hollywood Reporter.

La serie sarà una rivisitazione del lungometraggio del 2000 basato sul romanzo di Nick Hornby, con la giovane attrice che prenderà il ruolo interpretato all'epoca da John Cusack. Alta Fedeltà sarà composto da 10 episodi e racconterà la storia da un punto di vista femminile, con Kravitz che interpreterà una sfegatata fan di musica nonchè propietaria di un negozio di dischi, ossessionata dalla cultura pop e dalle canzoni più celebri.

La figlia del noto musicista Lenny Kravitz e dell'attrice Lisa Bonet, che aveva partecipato al film in questione, sarà anche produttrice esecutiva del progetto. Prima di imbarcarsi in questo nuovo impegno lavorativo, vi ricordiamo che Zoe tornerà nella seconda stagione di Big Little Lies ed avrà una parte anche in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald.

Il servizio di streaming della Disney arriverà a 2019 inoltrato e presenterà tanti contenuti originali, tra cui la serie TV di High School Musical, gli show incentrati su Loki e Scarlet Witch, e l'attesissimo show in live action di Star Wars realizzata da Jon Favreau. Insomma, di carne al fuoco per i fan della multinazionale statunitense ce ne sarà davvero tanta.