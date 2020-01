Alta fedeltà: Zoë Kravitz nel trailer ufficiale della serie Hulu

Alta fedeltà sinora si è rivelato un cult letterario, grazie al romanzo di Nick Hornby, e cinematografico, grazie al film di Stephen Frears tratto proprio dal libro di Hornby, con protagonista John Cusack. Ora sta per arrivare una serie tv tratta dal romanzo, con protagonista Zoë Kravitz, attesissima nuova Catwoman in The Batman di Matt Reeves.

E il personaggio di Kravitz sarà proprio la versione femminile di quello interpretato da John Cusack nel film di Stephen Frears: una ragazza, grande appassionata di musica pop e proprietaria di un negozio di dischi, che si diverte nello stilare classifiche musicali.

Zoë Kravitz parteciperà al progetto anche in qualità di produttrice, con Josh Applebaum, Scott Rosenberg, André Nemec e Jeff Pinkneer.



La prima stagione di Alta fedeltà sarà composta da dieci episodi. Zoë Kravitz è una delle attrici più promettenti degli ultimi anni. Una rapida ascesa confermata dalla scelta di Matt Reeves di affidarle il ruolo di Selina Kyle/Catwoman in The Batman, l'attesissimo nuovo capitolo che riguarda Bruce Wayne al cinema, al fianco di Robert Pattinson, Paul Dano, Jeffrey Wright e Colin Farrell.

Kravitz ha interpretato Leta Lestrange nella serie cinematografica creata da J.K. Rowling all'interno dell'universo di Harry Potter, Animali Fantastici E Dove Trovarli.

Dal 2017 fa parte del cast della serie tv Big Little Lies - Piccole grandi bugie. Alta Fedeltà è passata da Disney a Hulu, piattaforma che avrà quindi nel pacchetto la serie con protagonista Zoë Kravitz.