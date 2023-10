Alta tensione tra Re Carlo III ed il figlio William: è scontro tra padre e figlio

Tensione altissima a Buckingham Palace tra Re Carlo III ed il figlio William, nonostante in pubblico mostrino dei sorrisoni che però appaiono di circostanza. A quanto pare, infatti, di recente sarebbe andato in scena uno scontro tra l’attuale Sovrano e l’Erede al Trono, avente ad oggetto la Regina Consorte Camilla.

Proprio Camilla infatti sarebbe ancora una volta la persona sgradita dai figli dell’attuale Re d’Inghilterra, in particolare da William e la moglie Kate che sarebbero ai ferri corti con la matrigna. Tom Bowder, da sempre molto informato sulle questioni di casa Windsor, riferisce che Kate ce l’avrebbe con la seconda moglie di Carlo per alcuni atteggiamenti tenuti da quest’ultima nei suoi confronti. Atteggiamenti che anche William troverebbe inaccettabili.

Proprio William non avrebbe accettato il fatto che Camilla sia stata incoronata e regni insieme al padre, motivo per cui Carlo avrebbe convocato il figlio per un chiarimento al vetriolo. Il settimanale Nuovo riferisce che tra i due sarebbe andato in scena un confronto acceso, con le urla del Re che sarebbero state sentite anche al di fuori della stanza. In particolare, Carlo avrebbe rammentato al figlio che “tu e Kate presto sarete sul trono, ma ora devi smettermi di giudicarmi”.

Carlo avrebbe invitato il figlio a “crescere” e poi gli avrebbe lanciato una stoccata: “sai bene che io sono stato costretto a sposare tua madre, Lady Diana, mentre tu hai portato all'altare la donna che amavi” avrebbe affermato, conscio del legame del figlio con la mamma.

