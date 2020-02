Altered Carbon, Anthony Mackie è Takeshi Kovacs nel primo teaser della seconda stagione

Netflix ha diffuso in rete il primo teaser ufficiale della seconda stagione di Altered Carbon, la quale vedrà il debutto di Anthony Mackie nei panni di Takeshi Kovacs.

Il filmato, che potete visionare nel player in alto, offre un primo sguardo all'attore subentrato a Joel Kinnaman, che ha interpretato il personaggio nel corso della prima stagione. In calce alla notizia, inoltre, potete trovare otto immagini tratte dallo show nelle quali viene mostrata anche la new entry Simone Missick (Luke Cage).

Ambientati 30 anni dopo gli eventi della prima stagione, i nuovi episodi seguiranno Takeshi mentre indaga su un nuovo crimine che sembra essere legato sua ricerca di Quellcrist Falconer, il suo amore perduto. Oltre alla Missick, che ricoprirà il ruolo di Trepp, il cast vedrà il debutto di Dina Shihabi (Jack Ryan) nel ruolo di Did 301, Torben Liebrecht (Homeland) nei panni del Colonnello Ivan Carrera, e infine James Saito (The Terror) in quelli di Tanaseda Hideki. Faranno invece ritorno Will Yan Lee e Chris Connor.

La seconda stagione dello show debutterà su Netflix il prossimo 27 febbraio. Che ve ne pare di queste prime immagini? Fateci sapere la vostra nei commenti. Nell'attesa, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Altered Carbon.