Altered Carbon: è davvero finita? Una teoria potrebbe riaccendere le speranze dei fan

La scure di Netflix non perdona. Dopo la cancellazione di I Am Not Okay With This è arrivato lo stop anche per Altered Carbon, ma le speranze dei fan sono sempre le ultime a morire.

Come si vociferava in tempi migliori, nei piani originali ci sarebbe stato spazio per ben cinque stagioni ambientate nell'universo cyberpunk ispirato al romanzo di Richard K. Morgan. Ad oggi sembra improbabile che Netflix decida di tornare sulle sue decisioni, dato che quando i conti iniziano a non tornare l'azienda non fa mai problemi a tagliare di netto le proprie produzioni senza tornare indietro.

Rimane comunque l'ipotesi che qualcuno possa essere interessato a proseguire il progetto, acquistando le prime due stagioni per poi mettere in produzione la terza. Del resto, è probabile che succeda qualcosa del genere per Daredevil, in seguito al ritorno dei diritti alla Marvel (e quindi a Disney). Un procedimento già avvenuto con Cobra Kai: è stata proprio Netflix ad acquistare il sequel di Karate Kid da YouTube, per poi produrre una terza stagione.

Cosa ne pensate? Vorreste vedere una terza stagione di Altered Carbon? Non sono molte le piattaforme in grado di sostenere progetti dal budget così alto, ma mai dire mai. Sarebbe sicuramente una bella notizia per i tutti quei fan infuriati con Netflix in seguito alla cancellazione.