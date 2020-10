Altered Carbon, Hayley Law sulla serie: 'Non penso potrà essere mai rinnovata'

Si torna a parlare della cancellazione di Altered Carbon: dopo Joel Kinnaman anche Hayley Law ha voluto dire la sua riguardo il mancato rinnovo della serie cyberpunk di Netflix ispirata ai libri di Richard K. Morgan.

L'attrice ha parlato dello show durante un incontro con la stampa, in occasione dell'uscita di "Spontaneus", film in cui è presente nel cast. Rispondendo alle domande dei giornalisti di ComicBook.com ha dichiarato: "Ogni volta che incontro dei fan di Altered Carbon, trovo che sono molto legati alla serie, conoscono più storie a riguardo rispetto a me. È un gruppo di appassionati fantastico, ero molto triste anche io dopo la cancellazione ed è bello essere tristi insieme, anche perché abbiamo lavorato molto sullo show. È stato uno dei miei progetti preferiti e sono molto felice di averne fatto parte".

Hayley Law ha poi voluto smentire alcune voci riguardo una possibile acquisizione dei diritti di Altered Carbon da parte di un altro servizio streaming: "È tutto molto incerto, non penso sarà mai rinnovato, perché è uno show molto importante. Ci vogliono molte persone per creare solo una scena, ma sono molto felice che sia piaciuto alle persone e che siamo riusciti a produrre due stagioni. Se avessi potuto ne avrei girate 40, amavo quella serie".