Altered Carbon, Netflix annuncia la data di uscita della seconda stagione

A sorpresa, Netflix ha diffuso in rete un nuovo promo ufficiale di Altered Carbon per annunciare la data di uscita della seconda stagione che vedrà come protagonista Anthony Mackie.

Come potete vedere nel filmato, che potete trovare all'interno della notizia, i nuovi episodi della serie saranno disponibili a partire dal prossimo 27 febbraio, tra poco più di un mese.

Basata sul romanzo omonimo di Richard K. Morgan, la serie racconta le vicende di Takeshi Kovacs, un ex-guerriero interstellare d'elite, imprigionato per circa 500 anni, che viene trasferito digitalmente in un futuro che lui aveva provato a fermare. Se riuscirà a risolvere un omicidio in un mondo dove la morte è un fatto obsoleto, allora avrà la chance per guadagnarsi una nuova vita.

In questa seconda stagione, Mackie subentrerà a Joel Kinnaman nei panni del protagonista. Insieme a lui, tra le new entry del cast troveremo Simone Missick, Dina Shihabi, Torben Liebrecht e James Saito, mentre dalla prima stagione faranno ritorno Renée Elise Goldsberry nei panni di Quellcrist, Chris Conner in quelli di Poe e Will Yan Lee nel ruolo del Kovacs del passato.

Nell'attesa vi ricordiamo che i 10 episodi della prima stagione dello show sono attualmente disponibili su Netflix. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Altered Carbon.