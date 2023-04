Altered Carbon, la showrunner su una Stagione 3: 'Non ho intenzione di arrendermi'

Dopo la cancellazione di Altered Carbon al termine della seconda stagione da parte di Netflix, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti sul futuro dello show o sulla possibilità di una continuazione su un altro network o piattaforma streaming. Ciò nonostante, la showrunner Alison Schapker spera ancora di poter realizzare una terza stagione.

In una recente intervista con Inverse, la Schapker ha parlato del periodo in cui ha lavorato ad Altered Carbon, descrivendo il suo "dolore" per la cancellazione della serie. Ha inoltre espresso la speranza che la terza stagione di Altered Carbon possa essere realizzata un giorno.

"Non ho intenzione di arrendermi. Sogno ancora che un giorno qualcuno venga a bussare alla mia porta e voglia continuare questa storia. Quellcrist Falconer è partito per fomentare una rivoluzione! Avevamo scritto una grande Stagione 3 e mi dispiace di non essere riuscita a mostrarla al pubblico. A volte succede".

Un commento che riaccende in minima parte le speranze dei tanti fan dello show, dopo le parole di Hayley Law che invece da parte sua non crede che Altered Carbon 3 verrà mai realizzata.

Netflix ha cancellato moltissimi show nel tentativo di competere con la concorrenza emergente di altri servizi di streaming, e il budget di Altered Carbon, che la star Joel Kinnaman ha descritto come "più grande delle prime tre stagioni di Game of Thrones", ha reso lo show una delle produzioni più costose di Netflix.

È del tutto possibile che questo abbia avuto un ruolo nella decisione di terminare prematuramente la serie, ma ci sono molti esempi di show cancellati che poi sono stati "salvati" o "resuscitati" da altri network. In effetti, i commenti di Schapker suggeriscono che potrebbero esserci già state discussioni ufficiali sul futuro di Altered Carbon.