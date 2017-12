Altered Carbon: teaser trailer per la nuova serie sci-fi targata Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il teaser trailer ufficiale di, nuova serie fantascientifica che arriverà sulla piattaforma digitale a febbraio 2018.

La serie è ambientata nel 2500, tempo in cui gli scienziati sono riusciti a digitalizzare la mente umana e a rendere l'anima trasferibile da corpo a corpo. Takeshi Kovacs, un ex-guerriero interstellare d'elite, imprigionato per circa 500 anni, viene trasferito digitalmente in un futuro che lui aveva cercato di fermare. Se riuscirà a risolvere un omicidio in un mondo dove la morte è un fatto obsoleto, allora avrà la chance per guadagnarsi una nuova vita.

La serie è tratta dal romanzo omonimo di Richard K. Morgan, pubblicato nel 2002. La prima stagione sarà composta da 10 episodi, il primo dei quali è diretto da Miguel Sapochnik (Repo Men, Game of Thrones, True Detective). Verrà diffusa in streaming il 2 febbraio 2018.

Nei panni del protagonista c’è Joel Kinnaman (Suicide Squad, House of Cards), mentre nel cast troviamo Renée Elise Goldsberry, James Purefoy, Kristin Lehman, Martha Higareda, Dichen Lachman, Leonardo Nam, Hayley Law, Chris Conner, Ato Essandoh e Trieu Tran.

A scrivere Altered Carbon c’è Laeta Kalodrigis, che ha già partecipato alla stesura delle sceneggiature di film come Shutter Island e Terminator Genisys e che quindici anni fa provò ad acquisire i diritti del romanzo per ricavarne un lungometraggio.