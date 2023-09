'Più alti di Star Wars!' Lo showrunner di One Piece celebra i voti della serie Netflix

Il live-action di One Piece ha raggiunto moltissimi record, e oggi, a un mese di distanza dal debutto su Netflix, lo showrunner Nicole Hirsh Whittaker ha colto l'occasione per sottolineare ancora una volta il successo del progetto.

"Ero così emozionata quando ho visto il punteggio del 95% su Rotten Tomatoes" ha dichiarato. "Voglio dire... è un risultato enorme! Ancor più di Star Wars. Tutto ciò è fantastico, non riesco davvero a esprimere quanto mi abbia emozionata".

Le sue parole sono vere, ma soltanto in parte: il quinto capitolo della saga fantascientifica – Star Wars: L'Impero colpisce ancora – ha un punteggio del 97%, per un totale di oltre 250 mila valutazioni. Lo stesso non vale per Una nuova speranza e Il ritorno dello Jedi, così come per le trilogie prequel e sequel.

Creato da Matt Owens e Steven Maeda, il live-action di One Piece si basa sull'omonimo manga di Eiichirō Oda e racconta la storia di Monkey D. Rufy, un ragazzo che, in grado di allungare il proprio corpo dopo aver mangiato un frutto del diavolo, salpa in mare per diventare il Re dei pirati. Per riuscirci, però, ha bisogno di mettere insieme una ciurma di persone fidate... ed è per questo che facciamo la conoscenza di Roronoa Zoro (interpretato da Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usop (Jacob Romero Gibson) e Sanji (Taz Skylar). A rivestire i panni del protagonista è invece Iñaki Godoy.

L'annuncio della seconda stagione ha entusiasmato i fan: nell'attesa di assistere ai nuovi episodi, uno dei creatori della serie Netflix ha anticipato Chopper in One Piece 2!