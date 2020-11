Quanto è alto il Demogorgone? Approfondiamo i mostri di Stranger Things

Stranger Things è stata una vera e propria rivelazione quando ha debuttato nel 2016 su Netflix con un mix di horror, thriller e ambientazione anni ottanta nella città fittizia di Hawkins, nell'Indiana. Il Demogorgone potrebbe aver turbato i vostri sogni per un po' di tempo, ecco tutto quello che sappiamo sul mostro di Stranger Things.

La prima stagione era incentrata su un gruppo di giovani ragazzi che cercano il loro amico scomparso, Will, e incontrano una misteriosa ragazza di nome Undici con poteri psichici, e scoprono che esiste una dimensione alternativa soprannominata Sottosopra.



La seconda stagione di Stranger Things ha ampliato la mitologia, introducendo una nuova minaccia chiamata The Mind Flayer e altre creature che i nostri giovani protagonisti devono affrontare.



Il Demogorgone rimane l'iconico mostro della serie di successo, la creatura che ha rapito Will, ucciso Barb e causato tutta una serie di problemi nella prima stagione. Il Demogorgone è alto

9-10 piedi, non ha caratteristiche facciali, con una testa che si apre come un fiore per rivelare una bocca piena di denti affilati. La sua pelle è incredibilmente dura e resistente agli spari, con il fuoco che sembra essere l'unica arma efficace contro di essa. Non è particolarmente intelligente, ma compensa con la cattiveria. È incredibilmente forte e una volta che sente l'odore del sangue, c'è poco che possa fermarlo.

Il Demogorgone arriva dal Sottosopra per mietere vittime, Undici ha incontrato questo mostro durante gli esperimenti del Progetto MKUltra condotti nel laboratorio di Hawkins, che in seguito gli hanno permesso di viaggiare dal Sottosopra e ad Hawkins a caccia di cibo.



Ma non è l'unico membro della sua specie, Will Byers ha tossito nel finale della prima stagione una larva. Questo stadio della larva assomiglia a una grande lumaca, mentre il secondo stadio è soprannominato Girino (Pollywog). In questa forma, la larva ha fatto la muta e ha fatto crescere una coda, una bocca e alcuni arti. Sono sensibili al calore in questa forma e dopo che Dustin gli ha dato del cibo passa alla fase successiva.

Allo stadio tre diventa più grande, gli crescono i denti e le zampe, mentre allo stadio quattro sviluppa la famosa bocca a petalo e diventa resistente al calore. La quinta fase vede la creatura diventare un Demodog, che è essenzialmente il Demogorgone in forma di cane. Tuttavia, sono ancora vulnerabili agli spari in questa forma. Lo stadio finale è il classico Demogorgone di Stranger Things, anche se è possibile che ci sia uno stadio oltre quello. I Demogorgone sono controllati dal The Mind Flayer dal Sottosopra, confermando che non sono molto intelligenti al di fuori dei suoi comandi.



Scoprite il vero significato del titolo di Stranger Things e date uno sguardo alle foto dal set della quinta stagione di Stranger Things.