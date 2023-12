Quanto è alto Reacher? La differenza tra i libri, Alan Ritchson e Tom Cruise

Dopo l'esordio perfetto su Rotten Tomatoes, anche la seconda stagione di Reacher può essere considerata un successo fenomenale su Prime Video. Il colosso dell'e-commerce non ci ha pensato due volte a rinnovare lo show ancora prima del suo debutto, così ora possiamo scovare le differenze con i libri. Ad esempio, quanto è alto il protagonista?

Nei libri di Jack Reacher dell'autore Lee Child, il personaggio di Reacher viene descritto come alto 1,96 metri e con un peso di 113 chili. Viene anche descritto come "estremamente alto, estremamente largo, con braccia lunghe e gambe lunghe", il che fa capire che l'eroe non è certo uno sprovveduto per quanto riguarda le dimensioni.

La prima interpretazione in live-action del personaggio è apparsa in Jack Reacher - La prova decisiva del 2012, che inizialmente aveva generato qualche polemica per la decisione di affidare la parte principale a Tom Cruise, visibilmente più minuto del personaggio descritto da Child. Cruise è famoso per la sua bassa statura, con un'altezza di soli 1 metro e 70 centimetri, più di 20 centimetri in meno rispetto a come Reacher è raffigurato nei libri.

Per la serie Reacher di Amazon Prime Video, lo studio ha affidato il ruolo ad Alan Ritchson, che si avvicina molto di più alla statura di Reacher nei libri, con un'altezza di 1 metro e 87 centimetri. Nel frattempo, Prime Video ha rinnovato Reacher per la Stagione 3.

Come aveva riportato il Los Angeles Times, la scelta di Cruise suscitò molti commenti negativi e critiche. Tra questi, il fatto che "i fan di Lee Child si siano sentiti traditi", definendo Cruise "un arrogante imbecille, eccessivamente basso". Molti avevano detto che "non avrebbero sborsato i loro soldi per vedere questo film".

Child ha commentato queste critiche quando nel 2022 debuttò la stagione 1 di Reacher su Prime Video, spiegando che i fan avevano "un'immagine molto chiara" di come Reacher avrebbe dovuto apparire quando Cruise fu scelto per il ruolo:

"Ci sono state critiche da parte dei fan dei libri, perché avevano costruito un'immagine molto chiara dell'aspetto di Reacher nella loro mente". Per questi film, Child ha spiegato che lui e lo studio stavano cercando di ricreare "un grande intrattenimento" in modo che anche i "non lettori dei libri" potessero apprezzarlo tanto quanto quelli che avevano seguito con passione la saga letteraria.