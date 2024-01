Quanto è alto Reacher? Il fisico colossale di Alan Ritchson

Avere un bel fisico non sarà tutto per un attore, ma per certi ruoli è senz'altro una componente importantissima, se non fondamentale: insomma, non vi presentereste certo a un provino per il ruolo di Jack Reacher senza un filo di muscoli e con un'altezza non esattamente da cestista, giusto? Per Alan Ritchson, ovviamente, il problema non si pone.

L'attore che sta guadagnando cifre importantissime con la seconda stagione di Reacher ha infatti potuto contare su un fisico letteralmente perfetto per il ruolo che gli è stato richiesto di interpretare: buttando giù un po' di numeri, in effetti, possiamo facilmente renderci conto di quanto a Ritchson non ci siano appunti da muovere in tal senso.

Il buon Alan può vantare ad esempio un'altezza che si aggira intorno al metro e 90, il tutto rapportato a un peso che in genere varia tra i 91 e i 93 kg: un fisico a dir poco scultoreo che ben si presta, naturalmente, ad un ruolo come quello dell'agente segreto più popolare del momento (con il permesso, s'intende, dei vari James Bond e Ethan Hunt). E voi, cosa ne dite? Pensate che Alan Ritchson sia stato effettivamente una scelta valida? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate un nostro approfondimento su Reacher.