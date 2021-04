Quanto è alto Zachary Levi? Tutto quello che non sapete sulla star di Chuck

Zachary Levi è divenuto famoso con la serie Chuck, ma ancora oggi è popolare per i suoi ruoli comici o scanzonati in molti film di successo. Oltre alla comicità, di recente è divenuto noto per essere il supereroe Shazam in un ruolo che ricoprirà anche in futuro.

Zachary Levi è nato a Lake Charles in Louisiana il 29 settembre 1980 e si interessa al canto, al ballo e alla recitazione all'età di soli 6 anni. Si diploma alla Buena High School per poi andare a vivere a Los Angeles dove avviene il suo esordio a teatro in produzioni locali. Alcuni produttori di Hollywood lo notano dopo la sua interpretazione nel ruolo di Gesù in Godspell e da lì ha inizio la sua carriera di attore professionista con tanto di debutto televisivo avvenuto nel 2002 in un film per la televisione intitolato Big Shot: Confessions of a Campus Bookie.

È stato il protagonista della serie televisiva Chuck dal 2007 al 2012 l’attore recitando nei panni di Chuck Bartowski. Il suo personaggio, un esperto di computer che lavora in un negozio di elettronica, si ritrova la vita sconvolta nel momento in cui un supercomputer con segreti di Stato si installa nel suo cervello, facendolo diventare l’obiettivo delle principali forze governative.

Rispondendo alla domanda del titolo, l’attore è alto complessivamente 191 centimetri. Questo potrebbe essere irrilevante, ma in realtà la sua altezza gli ha permesso di prendere parte a ruoli di spicco come appunto il sopracitato Shazam che richiedeva un attore che avesse una prestanza fisica abbastanza imponente.

Comunque, tornando alla serie Chuck, vi ricordate il finale? In ogni caso, se foste ancora tristi per l'assenza di nuove stagioni di Chuck, Vi lasciamo all'ultima reunion del cast di Chuck, seppur virtuale e alle notizie riguardanti un film di Chuck.