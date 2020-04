Avanti Un Altro: dal 3 Maggio in onda le nuove puntate dello show di Paolo Bonolis

Buone notizie per i numerosi fan di Avanti Un Altro. Da domenica 3 Maggio 2020, alle 18:45 su Canale 5 andranno in onda le nuove puntate del game show, che erano state registrate in estate e bloccate a causa dell'emergenza Coronavirus, scatenando non poche polemiche da parte dello stesso Paolo Bonolis.

Quest'oggi i vertici del Biscione sono tornati sui propri passi e, secondo quanto affermato da Bubino Blog, avrebbero deciso di dare il via alla messa in onda dei nuovi episodi fino al 21 Giugno.

Nuove conferme invece sulle indiscrezioni riportate da Blogo sul futuro di Avanti Un Altro: il mattatore di Canale 5 infatti ha un contratto in essere con Mediaset in scadenza nel 2021, che prevede anche una nuova stagione del game show composta da 120 puntate, ed otto appuntamenti speciali di cui quattro in prima serata con protagonisti i VIP.

Probabile che questa nuova decisione di Mediaset faccia tornare il sereno tra i vertici della TV commerciale e Paolo Bonolis, soprattutto alla luce delle ultime indiscrezioni che lo volevano vicino al ritorno in Rai a causa dei dissapori tra il suo manager Lucio Presta ed il Biscione, che ha ampiamente criticato in maniera anche molto aspra sui proprio canali social, dove si è scagliato contro Barbara D'Urso e Mario Giordano.