Avanti Un Altro è pronto a tornare: ecco la data di messa in onda, ma c'è una novità

Tante novità per Avanti Un Altro, l'apprezzato quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis che si appresta a tornare sui piccoli schermi da Marzo. La rete del Biscione però ha fatto sapere che rispetto alle passate edizioni ci saranno diverse novità.

Innanzitutto, Avanti Un Altro andrà in onda a partire dal 12 Marzo 2021, ma non nella fascia preserale come avvenuto negli scorsi anni, ma in prima serata. La novità è stata svelata dai listino di Publitalia, che ha confermato la messa in onda ogni venerdì sera dal 12/3 per il popolare quiz show. La scelta del venerdì non è casuale, dal momento che in passato la stessa fascia era stata occupata da Ciao Darwin, sempre condotto da Paolo Bonolis, ed aveva riscosso un successo incredibili.

Resta da capire quanti saranno gli appuntamenti di Avanti Un Altro, ma le indiscrezioni parlano di almeno dieci puntate che accompagneranno gli appassionati fino all'estate.

Ovviamente come avvenuto anche per altre trasmissioni televisive, anche Avanti Un Altro dovrà cambiare a causa della normativa anti-Covid. Saranno infatti montati dei plexiglass che separeranno non solo il pubblico in studio (che dovrà avare la mascherina), ma anche gli stessi Bonolis e Laurenti. Saranno vietati tutti i tipi di contatto fisico, ma anche i balletti ed i passaggi di mano tra oggetti. Il funzionamento del quiz, invece, resterà immutato.

Lo scorso anno Bonolis aveva aperto all'addio di Avanti Un Altro a causa di alcune frizioni con la produzione, ma alla fine il mattatore ha deciso di restare in Mediaset.