Avanti Un Altro, slitta il ritorno su Canale 5: la data della nuova stagione

Mediaset ha annunciato che il ritorno di Avanti Un Altro, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è ancora lontano. Inizialmente previsto per il 4 Gennaio 2021, il programma televisivo molto amato dagli italiani tornerà sul piccolo schermo qualche mese dopo.

Il Biscione ha annunciato di aver ampliato la programmazione di Caduta Libera di Gerry Scotti, che resterà in onda altri due mesi. Lunedì 4 Gennaio 2021 quindi gli spettatori troveranno ancora in onda lo zio Gerry, mentre dall'11 Gennaio andranno in scena le nuove puntate inedite.

Avanti Un Altro invece tornerà lunedì 8 Marzo, nel giorno della Festa della Donna con la nuova stagione. Bonolis, Laurenti e company quindi andranno a rimpolpare i palinsesti preserali di Canale 5 fino all'inizio dell'estate, come accaduto durante quest'anno quando Avanti Un Altro è stato campione di ascolti soprattutto durante il periodo del lockdown ha intrattenuto milioni di persone, regalando un sorriso.

Le novità non finiscono qui, però. Bonolis infatti andrà in onda fino ad inizio estate, per poi dare il cambio agli Europei di Calcio, dopo di che tornerà a metà Agosto con le altre puntate inedite trasmesse che sarebbero dove andare in onda durante il lockdown ma che non hanno visto la luce, scatenando una serie di reazioni non certo positive da parte dello stesso Bonolis.