Avanti Un Altro, vincita record per Daniele: il concorrente porta a casa 175 mila Euro

Nel corso della puntata di Avanti Un Altro andata in onda ieri sera il concorrente Daniele Lombardo ha portato a casa una montepremi record da 175 mila Euro. Il 37enne torinese infatti aveva accumulato la somma nel corso del quiz, e durante la scalata finale si è fermato solo una volta.

Come si può vedere attraverso il video presente sul sito web di Mediaset, infatti, Daniele ha risposto correttamente a tutte le domande, e solo una volta è stato costretto a ricominciare da capo.

Il meccanismo della scalata finale prevede che il concorrente dia le risposte sbagliate alle domande poste da Paolo Bonolis: Daniele ha affrontato il quiz con estrema calma e si è preso tutto il tempo necessario per riflettere, senza cadere nel tranello. Una strategia che le è valsa 175 mila Euro, un record per l'amato quiz condotto da Bonolis e Laurenti che a partire dalla prossima settimana andrà in onda anche in prima serata al posto di Live - Non è la D'Urso che ha chiuso domenica scorsa.

Daniele dopo l'ultima risposta che le è valsa la vittoria si è messo le mani nei capelli incredulo per quanto fatto, il tutto tra gli applausi generali del pubblico e del presentatore.