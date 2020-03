Àlvaro Morte de La Casa di Carta parla dell'attesa quarta stagione

Dopo aver visto il trailer della quarta stagione de La Casa di Carta, i fan della serie prodotta da Netflix sono in attesa di scoprire come continueranno le vicende dei protagonisti. Nell'attesa vi segnaliamo questa intervista ad Àlvaro Morte.

L'interprete del Professore ha risposto alle domande dell'edizione spagnola di Huffington Post. In particolare l'intervista si apre parlando dell'attesa quarta stagione dello show, il giornale chiede infatti se nelle puntate inedite saranno presenti gli stessi elementi che hanno reso famosa la serie: "L'emotività sarà molto importante. È una stagione molto legata ai sentimenti dei personaggi, ma posso dirti che finirà in modo molto interessante".

Nella domanda si chiede se anche in questa stagione verrà dato un peso maggiore ad alcuni personaggi: "Non c'è un personaggio migliore o peggiore, quindi è difficile rispondere a questa domanda. Gli scrittori sono riusciti a creare un delicato equilibrio nel rappresentare tutti. Non sarei interessato alle nuove puntate se non seguissimo Denver, Helsinki o Palermo. Se smettessero di mostrarci le loro vicende sarei molto dispiaciuto, anche se la storia dovesse andare in altre direzioni".

Vi ricordiamo che la quarta stagione sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 4 aprile, nel frattempo il colosso dello streaming ha rinnovato La Casa di Carta per una quinta stagione.