Alvaro Morte e Jaime Lorente prima di La Casa di Carta: gli scioccanti ruoli nel Segreto

Oggi conoscono La Casa di Carta, ma cosa sappiamo degli attori prima della serie Netflix? Molti rimarranno scioccati nel sapere che Alvaro Morte e Jaime Lorente hanno recitato nel Segreto prima di interpretate il Possessore e Denver nella folle banda di rapinatori. Per scoprire com'erano non resta che continuare dopo il salto.

No, non è un errore: i due protagonisti della serie Netflix hanno avuto ruoli anche importanti nella soap opera spagnola che ha fatto il giro del mondo.

Lorente partecipò alla serie nel 2015, ma gli episodi che lo vedono protagonista arrivarono in Italia solo nel 2017, anno in cui vestì per la prima volta i panni di Denver per la casa di produzione Antenna 3, che poi vendette i diritti de La casa de Papel a Netflix.

Nella sere interpretò il malvagio Elia Mato, il mite chimico arrivato a Puente Veijo. Inizialmente considerato un uomo mite e gentile, ben presto o studioso avvia una relazione con Camilla, moglie di Hernando Dos Casas. Quando la donna decide di lasciarlo per il marito Mato impazzisce per la gelosia, rendendo la vita dei due coniugi un inferno. Alla fine Elias si suiciderà solo, sconfitto e senza amore.

Come anticipato anche Morte prestò il volto ad un personaggio della telenovelas, interpretando il dottore Lucas Moliner per più di 500 episodi: quando decise di lasciare la serie fu un duro colpo per i suoi fan. In calce troverete una galleria con le foto dei due attori sul set de Il Segreto.

Tra le recenti curiosità della serie Netflix da record, nel caso ne avete persa qualcuna, vi suggeriamo scoprire tutti i dettagli della Zecca di Stato de La Casa di Carta e, perché no, la speciale playlist con le canzoni più famose de La Casa di Carta.