Alvaro Morte, dopo La Casa di Carta riecco il Professore nella serie The Head

Dopo aver recentemente dato l'addio a Il segreto e prima di tornare a vestire i panni del Professore in La Casa di Carta, Alvaro Morte è tra i protagonisti di The Head, nuova serie thriller di produzione internazionale. L'attore ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui racconta, insieme ai colleghi del cast, il suo ultimo lavoro.

The Head è una serie prodotta dalla spagnola Mediapro insieme a Hulu e HBO Asia. Ambientata tra i ghiacciai in Antartide, è incentrata su un gruppo di ricercatori, all'interno del quale si sviluppa una catena di omicidi da risolvere. "Una storia un po' alla Agatha Christie", la definisce una dei protagonisti, Katharine O’Donnelly. Alvaro Morte interpreta il cuoco aggregato alla spedizione, e in una delle foto promozionali indossa un giubbotto dello stesso colore, ironia della sorte, delle tute della sua banda di ladri della serie Netflix ormai divenuta cult.

Secondo l'attore spagnolo, "non sarà il tipico thriller americano, ma vedremo una narrazione molto più cupa, molto più realistica."

David Pastor, sceneggiatore e produttore esecutivo, ha raccontato che The Head risponde alla domanda: "Cosa accade se lasci dieci persone a trascorrere l'inverno in Antartide e alla fine dell'inverno, quando torni a prenderli, scopri che molte di loro sono morte?"

The Head arriverà in Spagna, dove sarà trasmessa da Orange TV, il prossimo 12 giugno, e sarà distribuita in Asia da Hulu e HBO. In Italia, invece, al momento non si hanno notizie su una eventuale distribuzione.

