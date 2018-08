Alyson Hannigan sul reboot di Buffy e il coinvolgimento di Joss Whedon

Alyson Hannigan ha dato la sua benedizione al progetto del reboot di Buffy - L'ammazzavampiri e si è soffermata sul suo possibile ritorno nel ruolo di Willow Rosenberg, personaggio che le ha regalato fama e notorietà in tutto il mondo dal 1997 al 2003. Dall'annuncio del reboot a luglio si sono diffuse diverse speculazioni sul progetto.

Nonostante la serie originale sia proseguita poi sotto forma di fumetto dal momento della chiusura della serie, la showrunner Monica Owusu-Breen ha chiarito che non esiste alcuna intenzione di replicare lo show precedente ma di proporre nel reboot di Buffy - L'ammazzavampiri, una nuova Cacciatrice con nuovi amici, nemici e battaglie.

Per quanto riguarda Buffy, Willow e Xander, Alyson Hannigan, interpellata da E! ha risposto:"Non ne ho idea, ma finché Joss Whedon sarà coinvolto sarà bello, ne sono sicura".

L'attrice ha proseguito:"Mi sento come se il vecchio show continuasse a resistere, almeno questo è quello che la gente continua a dirmi: ora i fan dello show e i loro figli lo stanno guardando, un'intera generazione. Spero solo che sia bello com'era il nostro. Il nostro sarà sempre il mio preferito".

Willow nel corso della serie era diventata una delle streghe più potenti al mondo e aveva completato il suo percorso di redenzione dopo aver quasi distrutto il mondo in seguito all'improvvisa morte della sua fidanzata, Tara (Amber Benson). Se nel reboot dovesse esserci una nuova generazione di streghe potrebbe essere proprio il personaggio di Willow a fungere da mentore per le nuove leve.

Alyson Hannigan sul set di Buffy - L'ammazzavampiri incontrò il futuro marito, Alexis Denisof, interprete di Wesley Wyndam-Pryce nello show.

Successivamente Hannigan ha ritrovato grande successo sul piccolo schermo entrando nel cast della sit-com How I Met Your Mother nel ruolo di Lily Aldrin, al fianco di Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders e Neil Patrick Harris, in onda dal 2005 al 2014.