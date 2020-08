Alyssa Milano mostra gli effetti del Coronavirus sul corpo: 'Sto perdendo tanti capelli'

Il Coronavirus non ha risparmiato di certo le star di Hollywood, che hanno avuto e stanno ancora avendo a che fare con la malattia. Una di queste è l'attrice di Streghe e Insatiable Alyssa Milano, che in un video su Instagram ha voluto mostrare gli effetti che il virus sta avendo sul suo corpo.

"Ciao a tutti. Volevo solo mostrarvi la quantità di capelli che sto perdendo a causa del COVID" esordisce l'attrice in accappatoio nel video che ha postato di recente sul popolare social.

E spazzola alla mano, Milano ha iniziato a strecciarsi i capelli appena lavati, riprendendo ogni momento della semplice azione.

"Vedete, non c'è alcun capello lì" evidenzia prima di iniziare a spazzolarsi, in modo da rendere ancora più palese il contrasto con il risultato finale.

"Una passata di spazzola, e questi sono tutti i capelli che ho perso a causa del COVID-19" dichiara sul finire del video, con in mano un mucchietto di capelli.

E conclude "Indossate una dannata mascherina!".

Nei mesi passati sono stati diversi gli attori che hanno documentato il loro periodo di convalescenza, dal primo "contagiato celebre" Tom Hanks alla star di Yonger Debi Mazar, che comunque poi si sono fortunatamente ripresi (lo stesso purtroppo non si può dire dell'attore di Broadway Nick Cordero, uno dei casi più gravi in assoluto, che alla fine non ce l'ha fatta).

Il monito, in ogni caso, rimane: non sottovalutate i rischi.