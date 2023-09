I am Groot 2, lo spin-off di Guardiani della Galassia ha una scena post-credit?

I am Groot 2 è sbarcata su Disney+: la serie animata, spin-off di Guardiani della Galassia, porta sul piccolo schermo cinque nuovi cortometraggi con protagonista l'adorabile Groot. Ma quando si parla di MCU la scena post credit è dietro l'angolo! Vale lo stesso per la seconda stagione di I am Groot?

Ebbene sì, c'è una scena post-credit anche nella nuova stagione ma non solo: preparatevi a un cameo sorprendente. I Am Groot 2, che segna un nuovo record per l'MCU, e più nello specifico nel terzo episodio dal titolo "Groot sulla neve" vediamo Groot costruire un pupazzo di neve con vecchi pezzi di ricambio della navicella dei Guardiani, ma il risultato è un robot pronto a compiere il caos.

Groot riesce a risolvere anche questa situazione e nella scena nei titoli di coda lo vediamo intento a riprendere a bere la sua cioccolata calda. La bevanda, però, si è freddata e così Groot getta via la tazza: ma nello schianto sentiamo una voce molto familiare che grida "Amico!": è Rocket Raccoon, doppiato da Bradley Cooper! Il cameo dell'attore, direttamente da Guardiani della Galassia ha sorpreso i fan dopo il terzo e ultimo capitolo sulle imprese del gruppo eroico spingendo i fan a chiedersi se James Gunna abbia dato indicazioni sulla seconda stagione di I Am Groot.

I Am Groot tornerà, pare, anche per una terza stagione: rimanete sintonizzati per tutti gli accertamenti!