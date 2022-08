I Am Groot, Brie Larson: 'Sono una grandissima fan'

Ultimamente si è parlato molto del futuro del Marvel Cinematic Universe, dopo che il Comic-Con di San Diego del mese scorso ha rivelato molti dettagli sui prossimi film e show all'interno del franchise. Il prossimo tra questi è I Am Groot, serie di cortometraggi animati che seguiranno l'amato personaggio dei Guardiani della Galassia.

E come molti di noi, sembra che anche l'attrice di Carol Danvers / Captain Marvel Brie Larson sia una grande fan. L'attrice ha infatti recentemente condiviso su Twitter una foto di se stessa con un cappellino da baseball di Groot, sottolineando di essere una "grandissima fan di Groot". Vi lasciamo il post in calce alla notizia.

"Ho avuto ottimi incontri con James in diversi momenti del processo", ha detto di recente la regista e produttrice esecutiva Kristin Lepore al podcast Phase Zero di ComicBook.com. "Il più importante è stato come il nostro incontro iniziale, in cui abbiamo semplicemente discusso di questo fantastico personaggio che ha creato, solo, sai, solo per assicurarci che potessimo fare Baby Groot nel modo in cui dovremmo. E mi ha detto tipo "Oh sì, è un bambino cattivo. E anche lui è come un ragazzo emoji", il che mi ha fatto ridere. E continuavo a ripeterlo durante le riunioni. Ero tipo, dobbiamo assicurarci di inchiodare queste pose ed espressioni facciali perché tutto ciò che ha sono due occhi e una bocca. Non ha nemmeno un naso, è una faccia molto limitata. Quindi è proprio come un'emoji, unghie, emozioni ed espressioni. Abbiamo dovuto farlo anche con Groot."

Per salutarvi, vi ricordiamo che I Am Groot sarà canonica nel MCU.