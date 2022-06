I Am Groot farà parte del canone di Guardiani della Galassia? Risponde James Gunn

Nelle scorse ore è stata rivelata la data di uscita di I Am Groot e naturalmente i fan del Marvel Cinematic Universe si sono riversati sui social per chiedere a James Gunn (sempre rapidissimo a rispondere) se questa nuova serie animata può considerarsi parte del canone di Guardiani della Galassia.

L'amatissimo regista ha spiegato che lo show dedicato al tenero albero antropomorfo è in realtà una produzione a se stante che di fatto può essere vista anche senza collegarla necessariamente ai film di Star Lord e compagni.

"Sono cortometraggi animati, quindi non necessariamente parte della saga dei Guardiani", ha confermato su Twitter domenica pomeriggio il regista e produttore di I Am Groot James Gunn. In un tweet successivo, ha poi aggiunto che i cortometraggi sono "canonici a se stessi".

I Am Groot verrà rilasciata a partire dal prossimo 10 agosto e stando alle informazioni a nostra disposizione, questa dovrebbe essere la prima serie MCU ad arrivare su Disney+ dopo la fine di Ms. Marvel. I fan ripongono grandi speranze in questa produzione realizzata tramite un tipo di animazione fotorealistica estremamente differente rispetto a quanto fatto in precedenza con What If...?.

In Am Groot ritroveremo anche Vin Diesel, almeno nella versione originale, è infatti la star di Fast and Furios a fornire la voce al "piccolo" tronco che si limita a dire la sua celebre frase "Io sono Groot". Quali sono le vostre aspettative per questa serie? Ditecelo nei commenti.