I Am Groot, James Gunn conferma la data di uscita della serie su Disney+

James Gunn è molto attivo su Twitter e anche se è attualmente impegnato con le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, continua ad avere un filo diretto con i fan tramite i social. Il regista infatti ha svelato che l’attesa serie di cortometraggi animati intitolata I Am Groot arriverà nel 2022.

Attualmente la serie in produzione non è l'unico contenuto a tema: The Guardians of the Galaxy Holiday Special dovrebbe arrivare su Disney+ il prossimo anno insieme a questo nuovo show dedicato a Groot.



"Aspetta I Am Groot 2022?? @JamesGunn puoi confermare?", ha chiesto @JoshDGomes su Twitter. "Posso confermare. #IAmGroot", ha risposto candidamente Gunn, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia.



Non si sa molto di questa nuova serie, tranne che si tratta di un insieme di cortometraggi originali in formato animato. Apparentemente la Marvel intende utilizzare tecniche fotorealistiche per dare vita allo show. Uno dei personaggi più simpatici del Marvel Cinematic Universe quindi sta per arrivare sulla piattaforma di streaming. Sarà accompagnato da un altro Guardiano della Galassia? Non lo sappiamo, ma lo scopriremo quando la serie debutterà il prossimo anno.

Che cosa ne pensate di I Am Groot? Siete curiosi di scoprire cosa ci attende? Fatecelo sapere nei commenti, il 2022 sarà un anno ricco di nuove serie Marvel e di certo non ci annoieremo!