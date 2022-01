I Am Groot, online i primi storyboard per la serie di Disney+: Dave Bautista ci sarà?

Tra gli appuntamenti Marvel del 2022 ci sarà anche I Am Groot come confermato da James Gunn, e oggi abbiamo l'opportunità di vedere i primi storyboard dello show. E intanto ci poniamo la domanda che si stanno facendo in molti: tornerà anche Dave Bautista?

Il Marvel Cinematic Universe è in continua espansione, e grazie a Disney+ aumentano anche le occasioni e le modalità di realizzazione di possibili spin-off.

È il caso delle serie live-action come WandaVision e Loki, o anche delle serie animate come What If...?. E è anche il caso, sempre parlando di animazione, di un'altro prodotto che ci attende quest'anno: i cortometraggi dedicati a uno dei membri dei Guardiani della Galassia, Groot.

Di questa raccolta intitolata I Am Groot vediamo quest'oggi i primi storyboard condivisi da Mark Hurtado sul sito Art Station che vedono protagonista il vegetale più amato dagli spettatori e Drax, il personaggio interpretato nei film da Dave Bautista.

Non solo questo dettaglio conferma la presenza (seppur ovvia) di altri membri dei Guardiani, ma porta anche a chiedersi se Bautista tornerà effettivamente per prestare la voce al suo personaggio.

Dopotutto, l'attore ha affermato di aver chiuso con il MCU, e aveva lamentato anche la mancanza di coinvolgimento in What If...?, ma chissà se per questo progetto prodotto da James Gunn in persona non possa fare la sua comparsa. E con lui, magari, anche gli altri interpreti dei Guardiani?

Per scoprirlo, tuttavia, dovremo attendere il debutto di I Am Groot su Disney+, o almeno nuove informazioni in merito.