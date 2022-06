I Am Groot, primo poster e data d'uscita della serie animata MCU: è molto vicina!

C'era incertezza sia sullo stile delle animazioni che soprattutto sulla data d'uscita di I Am Groot, seconda serie animata del Marvel Cinematic Universe con protagonista il Guardiano della Galassia doppiato da Vin Diesel. Ora il primo, simpaticissimo poster fissa una data d'uscita prima di quanto previsto.

Era chiaro ormai, nonostante i tanti progetti serial portati avanti in contemporanea per Disney+ ma considerando anche che i prodotti animati richiedono sempre tempi di produzione di molto inferiori, che avremmo visto la serie spinoff dedicata al personaggio di Baby Groot entro la fine di quest’anno. Ma non era del tutto chiara, invece, una possibile finestra di uscita. Ora invece, questo primo poster che preannuncia la lunga serie di materiale promozionale nelle prossime settimane e svela un tipo di animazione fotorealistica diversamente rispetto a quanto fatto con What if...? – unica altra serie animata del MCU – ci svela anche una data di uscita piuttosto ravvicinata.

Nel post che trovate in calce all’articolo, la serie barra il calendario a partire dal 10 agosto e dovrebbe essere quindi la prima serie MCU che vedremo dopo la fine di Ms Marvel. Ma sarà invece solo la seconda volta, delle ben tre totali quest’anno, in cui ritroveremo un membro dei Guardiani della Galassia. Li ritroveremo prima nell’ormai imminente Thor Love and Thunder e successivamente nell’Holiday Special dedicato ai Guardiani. Potremmo dovergli dire addio, infine, nel terzo e ultimo capitolo standalone diretto da James Gunn, che aggiungerà Will Poulter col suo Adam Warlock e un membro di The Suicide Squad nei Guardiani della Galassia.

Ma per tornare alla serie su Groot, ad accorciare i tempi di uscita anche il fatto che, in termini di durata, sarà un prodotto inedito rispetto a quanto sperimentato finora da Kevin Feige. Si tratterà infatti di una serie di corti autoconclusivi in cui assisteremo alle avventure floreali di Baby Groot, che tornerà a essere doppiato da Vin Diesel. Per quanto riguarda le altre presenza dei Guardiani, solo degli storyboard di recente pubblicazione contribuiscono a far pensare alla presenza di Drax, da sfruttare il più possibile considerando che per quanto riguarda il personaggio di Dave Bautista, la sua dipartita nel terzo capitolo di James Gunn (che in questa serie fa da produttore esecutivo) è ormai assodata. Siete curiosi di assistere a questo nuovo esperimento su Disney+? Ditecelo nei commenti!