I Am Groot, la regista Kirsten Lepore garantisce: 'Sarà divertente'

Nel corso del Comic-Con di San Diego è arrivato il primo trailer di I Am Groot, uno dei tanti prodotti dell'universo di Guardiani della Galassia in arrivo nel prossimo futuro. Nel corso di una recente intervista con Empire, la regista dello show Kirsten Lepore ci ha anticipato cosa possiamo aspettarci dalla serie.

Groot è sicuramente uno dei personaggi più amati della celebre squadra capitanata da Star Lord, e sembra che il personaggio sarà sempre lo stesso di una volta: un bambino un po' cattivo. "Per quanto lui sia ancora il Groot ancora carino, sarà anche un cattivo bimbo che è davvero molto birichino" ha spiegato Lepore nel corso dell'intervista. "Non ci sono molti show comici nel roaster dell'animazione targata Marvel, quindi anche se sono cortometraggi, dobbiamo davvero mostrare quanto siano divertenti."

I cortometraggi arriveranno a partire dal 10 di Agosto, e promettono tante avventure, con una trama comica che vedrà Groot insieme ai suoi amici. Un episodio sarà intitolato Little Guy e vede il protagonista assumere il ruolo di eroe per dei nuovi compagni. "È difficile essere un ragazzo, ma quando Baby Groot scopre accidentalmente una civiltà di alieni blu in miniatura, le cose cambiano" recita la sinossi ufficiale della puntata. "Dapprima intimiditi dall'enorme bambino albero (almeno apparentemente), i Grund scoprono presto che Groot è l'eroe che stavano aspettando."

Nel frattempo scopriamo che I Am Groot è canonica con il MCU.