I am Groot, un grande ritorno da What if nel trailer della seconda stagione

Groot sta per tornare con la seconda stagione di I Am Groot e con 5 nuovi corti animati dedicati alle sue strampalate avventure. Sul proprio profilo Twitter i Marvel Studios hanno diffuso un teaser della nuova serie dedicata al personaggio di Guardiani della Galassia in cui compare anche una vecchia conoscenza dell’altra serie Marvel.

Dopo aver scoperto che I Am Groot è canonica nell’universo Marvel ricondividiamo il trailer della seconda stagione dei corti con protagonista l’eroe di Guardiani della Galassia nella sua versione baby.

Il divertente video anticipa alcune delle avventure che capiteranno al personaggio in questo secondo capitolo e presenta una graditissima sorpresa per tutti i fan della casa delle idee: in molti infatti stanno già discutendo sulla rete dell’apparizione di L’Osservatore, apparso fino a questo momento all’interno del Marvel Cinematic Universe soltanto nella serie animata What If. A bordo della sua astronave, il personaggio doppiato da Vin Diesel attraverserà una porzione di spazio sul cui sfondo si può notare l'occhio vigile e sopra le parti dell'Osservatore.

Tornando al trailer di I Am Groot 2, ci viene mostrato il piccolo eroe che avrà il suo da fare in tante situazioni divertenti che lo vedranno protagonista in avventure al limite del paradossale per tornare a divertire i fan di ogni età in 5 nuovi corti animati.

I Am Groot stagione 2 arriverà su Disney+ il 6 settembre 2023 e, in attesa di poterlo vedere sulla piattaforma della casa di Topolino, vi lasciamo alla recensione della prima stagione di I Am Groot.