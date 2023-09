I Am Groot, che ruolo avrà l'Osservatore? 'Lo vedremo in un'ottica diversa'

I am Groot è finalmente arrivato su Disney+ con una nuova collezione di cortometraggi capaci di svelare qualcosa in più su uno dei personaggi più amati del mondo dei Guardiani della Galassia. Nella nuova stagione, però, fa la sua prima apparizione fuori da What If...? un altro importante personaggio.

Mentre si cerca di capire se I am Groot ha una scena post-credit, la regista della serie ha svelato qualcosa di più su una delle domande più pressanti che in questo momento toccano i fan del Marvel Cinematic Universe: e l'Osservatore? Già nel teaser trailer della serie il pubblico aveva avuto modo di scoprire la presenza negli episodi dell'iconico personaggio introdotto nell'universo Marvel grazie a What If...? e doppiato magistralmente da Jeffrey Wright.

Ad essere coinvolto direttamente nell'inserimento dell'Osservatore in I am Groot è stato uno degli editor Ryan Little che, secondo quanto raccontato dalla regista Kirsten Lepore, ha collaborato anche alla realizzazione di What if...? "Aveva molta familiarità con la scrittura de L'Osservatore ed era anche molto coinvolto nelle battute iniziali di una storia" ha detto Lepore. "Abbiamo buttato fuori molte idee diverse in quel documento. Ero così felice che fossero davvero interessati a provarlo perché sicuramente vedremo L'Osservatore in una veste molto diversa da come lo vediamo in uno spettacolo come What If...?. È bello infondere un po' di commedia in quell'episodio" ha concluso.

Dopo che James Gunn ha lasciato l'MCU pare che non abbia dato indicazioni sulla seconda stagione di I am Groot. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!