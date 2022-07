I Am Groot: la nuova serie Disney + arriverà anche nei cinema, ma c'è un problema

Su Disney+ debutterà tra non molto la serie animata dei Marvel Studios I Am Groot, lo show composto da brevi corti con protagonista il piccolo albero parlante dei Guardiani della Galassia.

Come ogni altro spettacolo MCU sul servizio di streaming, sembrava che I Am Groot sarebbe stato disponibile solo sulla piattaforma. Invece, la serie sarà trasmessa in alcune sale cinematografiche, ma c'è un problema. Come notato da The Direct, un episodio di I Am Groot verrà riprodotto esclusivamente all'El Capitan Theatre di Los Angeles (che è di proprietà e gestito da The Walt Disney Company).

L'episodio "Magnum Opus" verrà proiettato prima di proiezioni specifiche di Thor: Love and Thunder al cinema di Hollywood a partire dal 18 luglio, solo per una settimana, prima delle "proiezioni delle 16:15 il 18 e 19 luglio e le proiezioni delle 13 dal 20 al 24 luglio". Potete vedere il poster ufficiale per il cortometraggio nel cinema in calce alla notizia.

I dettagli su I Am Groot nel complesso non sono stati confermati dai Marvel Studios. A differenza di spettacoli come Moon Knight, WandaVision e Ms. Marvel, la serie non dovrebbe essere un capitolo molto influente sul più ampio universo cinematografico Marvel. Come infatti dichiarato dal regista dei Guardiani della Galassia James Gunn, i cortometraggi non faranno parte della saga dei Guardiani.

Per concludere, vi ricordiamo che I Am Groot arriverà sulla piattaforma Disney+ il 10 agosto.