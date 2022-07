I am Groot, svelato il primo episodio della nuova serie Marvel: c'è un grosso cameo!

Come anticipato nei giorni scorsi I am Groot ha debuttato in alcuni cinema USA e in queste ore dai colleghi d'oltreoceano sono arrivate succose anticipazioni dal primo episodio della nuova serie tv dei Marvel Studios.

Come riportato dal sempre attento e puntuale The Direct, il primo episodio della serie animata Marvel Cinematic Universe, che racconta le disavventure dell'albero vecchio-bimbo-ora-adolescente membro dei Guardiani della Galassia, è stato presentato in anteprima in una manciata di cinema prima della proiezione di Thor: Love and Thunder. Vi consigliamo di non proseguire nella lettura, se non volete incontrare SPOILER SU I AM GROOT.

La puntata inaugurale della serie sarà intitolata "Magnum Opus" e segue un giovanissimo Groot mentre si fa strada intorno alla Benatar, la nave spaziale di Star-Lord. Nel tentativo di decorare la nave con la propria vena artistica dipingendo un ritratto dei Guardiani, il Piccolo Groot recupera una vecchia tecnologia analogica, un fumetto di Alf strappato, ai quali aggiunge alcuni brandelli di pelliccia di Rocket Raccoon. Mentre 'abbellisce' la nave, però, Groot riesce in qualche modo a provocare un'esplosione che squarcia lo scafo del Benatar. Sentendo l'esplosione, Rocket Raccoon (con cameo vocale di Bradley Cooper) arriva per indagare, e invece di arrabbiarsi con Groot concorda che effettivamente il ritratto dei Guardiani di Groot è abbastanza bello.

Sulla base delle prime descrizioni, lo stile di animazione di I Am Groot sarà familiare ai fan del MCU. I personaggi infatti saranno estremamente fedeli alla loro rappresentazione sul grande schermo in live-action, dato che vengono portati in vita tramite una CGI molto realistica. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

I am Groot uscirà su Disney Plus dal 10 agosto. Inoltre, scoprite see I am Groot sarà canonica con Guardiani della Galassia e gli altri eventi del MCU.