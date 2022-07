I Am Groot, ecco il primo trailer dal Comic-Con: già rinnovata la Stagione 2!

Una valanga di informazioni tutte in una sola volta per I Am Groot, primo argomento trattato al panel di Marvel Studios dedicato all'animazione nel corso del San Diego Comic-Con 2022. Oltre a rendere pubblico il trailer, il primo episodio e il numero dei restanti, Marvel ha appena annunciato il rinnovo alla Stagione 2!

Quindi, per ricapitolare tutto quanto uscito, praticamente in diretta, dal panel dei Marvel Studios che si sta tenendo proprio in questi minuti a San Diego. Innanzitutto un’ottima notizia riguardante la prima stagione di corti animati creati da James Gunn per il personaggio doppiato da Vin Diesel, di cui finora avevamo visto solo il primo poster di I Am Groot. La prima riguarda il numero di corti animati, su cui c’era ancora una parziale incertezza: saranno cinque in tutto, che verranno distribuiti in un blocco unico su Disney+ e a quanto pare traghetteranno I Am Groot anche al cinema.

L'altro grande annuncio riporta che altrettanti episodi sono in sviluppo per una seconda stagione già rinnovata ancor prima di vedere la prima. Segno che Marvel sta acquisendo sempre maggior fiducia nel campo dell’animazione, considerato anche che le ha dedicato un panel intero dei due prenotati a San Diego. Infine il primo trailer in assoluto, a sole due settimane dall’uscita ormai, mentre i presenti al Comic-Con hanno avuto modo di assistere al primo episodio e di ottenere conferma su un cameo di Bradley Cooper nei panni di Rocket.

Nel corto in questione (Groot si fa il bagno) il piccolo si ricopre di fango e foglie, si concede un taglio di chioma, la modella ulteriormente e continua a bagnarla per crescere più rapidamente. In tutto questo, un uccellino è costantemente infastidito dal suo entusiasmo per la vita. Trovate il trailer in cima all’articolo, nel frattempo rimanete sul nostro sito per i prossimi cruciali aggiornamenti dal MCU, in arrivo a minuti.