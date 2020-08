I Am No Okay With This: il creatore risponde alla cancellazione della serie Netflix

La notizia dell'ultim'ora è la cancellazione di I Am Not Okay With This, che non ha di certo incontrato il favore dei fan. Anche l'autore e regista dell'Orinale Netflix Jonathan Entwistle ha detto la sua sulla notizia... In un modo decisamente insolito.

Anche se la conferma non era ancora arrivata, molte voci di corridoio già preannunciavano una seconda stagione di I Am Not Okay With This tanto che il team di sceneggiatori e lo stesso Entwistle erano già al lavoro sui prossimi capitoli che, però, non vedranno mia la luce. il motivo ufficiale della cancellazione sarebbero le incertezze derivanti dall'emergenza COVID, ma molti guardano con sospetto al numero di visualizzazioni poiché, si sa, Netflix non ha mia temuto di mettersi in gioco.

Entwistle, creatore anche del più fortunato The End of the F***ing World, ha reagito ai tweet dell'improvvisa cancellazione con una serie di emoji, come potrete verificare nell'immagine in calce, con cui esprime la più profonda tristezza per una decisione sa essere definitiva o comunque sulla quale non può intervenire. Un vero peccato insomma, poiché il finale della prima, e ormai unica, stagione apriva ad interessanti sviluppi per il personaggio interpretato da Sophia Lillis.

Nel cast di di I Am Not Okay With This ricordiamo anche Wyatt Oleff, anch'egli protagonista del remake di IT di Andy Muschietti; Sofia Bryant; Kathleen Rose Perkins; Richard Ellis; Zachary S. Williams e Aidan Wojtak-Hissong. Di seguito la nostra recensione di I Am Not Okay With This.