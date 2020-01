I Am Not Okay With This: annunciata la data di uscita della nuova serie Netflix

Netflix ha annunciato la data di uscita della nuova serie intitolata I Am Not Okay With This, con protagonista Sophia Lellis (It). Ideata dall'autore di The End Of The Fucking World la serie si focalizza sui problemi adolescenziali della protagonista, in relazione anche ai propri superpoteri.

La serie sarà l'adattamento della graphic novel omonima scritta da Charles Forgsman, noto al grande pubblico per essere anche l'ideatore di The End Of The F***ing World di cui è attesa una terza stagione. In effetti l'autore pare proprio a suo agio nell'esplorare i drammi di un'età particolare, quella adolescenziale. Il suo punto di vista però sembra essere sempre molto originale e anche questa nuova produzione potrebbe riservarci delle sorprese.

Questa volta a complicare le cose nella vita di Sidney in un periodo già di per sé abbastanza complicato, sarà il fatto di dover fare i conti con i superpoteri.

Non sappiamo quale direzione prenderà la serie ma sicuramente tratterà in tono leggero e comico i tipici problemi della gioventù.

Netflix ha fatto sapere che potremo aggiungere la serie alla nostra lista a partire dal 26 febbraio

La serie vede come creatori Jonathan Entwistle e Christy Hall. Nel cast saranno presenti Wyat Oleff, che interpreterà il vicino di casa della protagonista, Sofia Bryant nel ruolo dell'amica di Sidney e Rose Perkins nel ruolo della madre. Garanzia di qualità arriva dall'attrice che interpreterà la protagonista: Sophia Lellis sarà Sydney in I Am Okay With This. L'attrice ha già avuto modo mettersi in luce nei film It ed It - Capitolo 2 nel ruolo di Beverly.