I am not okay with this: ecco perché la serie è stata cancellata

Tra i tanti show cancellati nel 2020 c'è stata la cancellazione a sorpresa di I Am Not Okay With This di Netflix durante l'estate. La serie con protagonisti Sophia Lillis e Wyatt Oleff ha debuttato sul servizio di streaming a febbraio.

Nonostante i co-creatori dello show Jonathan Entwistle e Christy Hall avessero un progetto di due stagioni per la narrazione e nonostante Netflix abbia rinnovato lo show per la seconda stagione, lo streamer ha cancellato la serie.



Durante un’intervista con Insider, Entwistle ha parlato delle ragioni alla base della cancellazione della seconda stagione.

"Abbiamo semplicemente continuato sulla stessa strada e non è stato semplicissimo, ma eravamo consapevoli fin dall'inizio, pre-pandemia, che c'erano avvisi di cambi di direzione", riferendosi al buon debutto dello show per quanto riguarda il numero di spettatori prima di un lento declino, continuando a dire più avanti nell'intervista che "siamo rimasti scioccati quando è successo, perché ero tipo, 'Che spettacolo strano da cancellare'".

La prima stagione si è conclusa con un cliffhanger, con Syd (Lillis), la protagonista dello show che scopre di avere dei superpoteri in un periodo difficile della sua vita, affrontando una figura misteriosa che l'aveva tenuta d'occhio per tutta la stagione. Secondo Entwistle, che ha co-scritto quel cliffhanger, questo era intenzionale e doveva portare alla seconda stagione, che sapevano sarebbe arrivata più avanti.

"Molte delle domande che abbiamo posto nella prima stagione sarebbero state riprese nella seconda stagione", ha detto Entwistle a Insider. “Quando Netflix ha commissionato la seconda stagione e ci hanno dato il via libera, ci hanno detto che sarebbe stata la stagione finale. Quindi stavamo scrivendo per un finale che avevamo già pianificato"

Entwistle ha continuato, toccando i tempi della preparazione della seconda stagione e la sua collisione con un inevitabile sciopero degli sceneggiatori nei primi giorni della pandemia, dicendo: "C'era ovviamente lo sciopero degli scrittori imminente, che è stato sicuramente una cosa enorme per Netflix. Quando è iniziata la pandemia, ci siamo trasferiti dall'ufficio e c'è stato sicuramente un cambiamento all'interno di Netflix. Abbiamo finito le sceneggiature ed è stato un duro lavoro su Zoom."

Ma col passare del tempo c'era ottimismo per realizzarla: “Stavamo programmando il budget, eravamo pronti a partire. Le riprese avrebbero dovuto iniziare a maggio/giugno e ovviamente le riprese sono state ritardate a causa del COVID. Ci siamo resi conto che per far fronte alle misure di sicurezza a prova di COVID lo spettacolo sarebbe costato molti più soldi. Penso di aver sentito alcune persone parlare e le cifre sono giuste: si tratta di un valore compreso tra $5 e $10 milioni a stagione, per i test e per tutto ciò che rendesse il lavoro sicuro sul set."

Alla domanda se ritardare la produzione fosse mai stata un'opzione sul tavolo, Entwistle ha rivelato che era stata discussa l'idea di ritardare la produzione fino a febbraio 2021. Tuttavia, "una volta superato un certo periodo di tempo da quando hai detto che avresti girato, devi sostenere costi piuttosto alti per pagare gli attori per tenerli", ha commentato Entwistle. “Netflix diceva fondamentalmente che stiamo pagando grandi gruppi di registi e attori per non fare nulla. Eravamo bloccati".

Alla fine, Entwistle dice: “Penso che uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare con I Am Not Okay With This è che per molti versi lo consideravo uno spettacolo più piccolo e di nicchia e lo consideravano un sostituto di Stranger Things. Penso che quando hanno esaminato tutte le finanze che occorrevano, lo spettacolo sarebbe stato più costoso di quanto pensassero e non valesse la pena farlo".

La prima stagione di I Am Not Okay With This è disponibile per la visione su Netflix e vi consigliamo anche di leggere la nostra recensione.