I Am Not Okay With This: ecco il trailer della nuova serie Netflix con Sophia Lellis

Prendete due giovani attori di It e It - Capitolo 2, i produttori di Stranger Things e aggiungete l'ideatore della graphic novel di The End of the F***king World e il regista che ne ha curato l'adattamento televisivo. Otterrete I Am Not Okay With This: la nuova serie Netflix ha tutte le carte in regola per essere una delle migliori produzioni sul coming of age adolescenziale. Ecco il primo trailer della serie.

La data di uscita di I Am Not Okay With This era già stata annunciata da Netflix, ma non erano stati rivelati ulteriori dettagli, oltre alla locandina. Ora è possibile dare un primo sguardo al prodotto attraverso il trailer. A dire il vero si tratta più che altro di una breve clip, incentrata sull'imbarazzante dialogo tra la protagonista Sydney (Sophia Lellis) e Stanley Barber (Wyatt Oleff). Alla fine i due si avviano verso scuola a bordo dell'auto di Stanley.

La serie è tratta proprio da una graphic novel di Charles Foresman, mente creativa dietro a The End of the F***ing world e tratterà delle complicazioni della vita adolescenziale, anche in relazione alla scoperta di superpoteri da parte di Sydney.

I due attori che appaiono nel trailer hanno già avuto modo di conoscersi sul set di It e le loro interpretazioni sono apparse molto solide allora. È probabile che riusciranno a ripetersi anche in questa nuova opera. I produttori di Stranger Things poi, dovrebbero essere una garanzia, dato che sono riusciti ad incollare allo schermo milioni di spettatori. Chissà se il regista Jonathan Entwistle manterrà lo stesso mood della sua precedente serie. A giudicare da questo breve video i toni sembrano essere decisamente più solari. Per avere un'idea del lavoro di Charles Foresman (autore della graphic novel) e Entwistle (regista) vi rimandiamo alla recensione di The End Of The F***ing Wolrd 2.