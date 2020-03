Amadeus apre nuovamente a Sanremo 2021: 'Ma solo con Fiorello e Jovanotti'

Si continua a parlare di Sanremo 2021 e del possibile bis di Amadeus. Il conduttore a quanto pare sarebbe davvero vicino al si, ma durante una diretta Instagram tenuto ieri da Jovanotti ha lanciato quello che sembra davvero un aut aut.

In risposta a Jovanotti, nel corso del suo #JovaHouseParty quotidiano sulla piattaforma di condivisione foto, Amadeus si è detto disposto a condurre Sanremo 2021 solo se ci saranno Fiorello e lo stesso Cherubini. La reazione del rapper è stata di stupore: "è un ricatto questo?" ed Amadeus, senza troppi giri di parole ha detto "si".

A sorpresa, Fiorello però non ha chiuso completamente come fatto subito dopo Sanremo 2020. Anzi, lo showman siciliano ha affermato che ci si può pensare: "dai pensiamoci, pensiamoci. Il Coronavirus cambia tutto".

Non è chiaro se tra le parti sia già in corso un dialogo o meno, tanto meno se quella di Amadeus sia da interpretare come una semplice provocazione, la cosa certa è che un Sanremo 2021 con Amadeus, Fiorello e Jovanotti mai come in questo momento non sembra improbabile.

La Rai però è solita annunciare il direttore artistico ed il cast solo ad estate inoltrata, e dal momento che l'edizione 2020 si è conclusa meno di un mese fa, è ancora presto per fare ipotesi.