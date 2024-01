Amadeus potrebbe condurre Sanremo anche 2025, ma la Rai ha già il piano b

Mancano ormai poco più di due settimane al via di Sanremo 2024, ma intanto in Rai sono già iniziate le manovre per l’edizione del prossimo anno. Secondo quanto riportato da vari siti e magazine, tra cui Chi, nel 2025 al timone del Festival potrebbe esserci ancora Amadeus, che quest’anno condurrà la sua quinta edizione.

Gli ottimi ascolti ottenuti negli ultimi anni, infatti, starebbero spingendo la TV di Stato a fare pressioni per confermare l’attuale assetto, e Chi riferisce che Sanremo 2025 potrebbe essere organizzato da Amadeus con la F&P di Salzano. In tal caso, l’annuncio potrebbe arrivare già nei mesi successivi a Sanremo 2024, ma il conduttore de “I Soliti Ignoti” non ha chiuso completamente le porte sebbene abbia più volte manifestato l’intenzione di fermarsi dopo cinque anni.

La Rai però avrebbe già pronto il piano b. In caso di “no” di Amadeus, infatti, Rai 1 potrebbe affidare la direzione artistica di Sanremo 2025 a Carlo Conti, da sempre un uomo Rai e già conduttore del festival, con conduzione affidata alla coppia composta da Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi.

Non sembra essere - almeno al momento - della partita Alessandro Cattelan, che incalzato a Viva Rai2 ha affermato che condurrebbe il Festival solo con Fiorello al suo fianco.

Nel frattempo, in giornata odierna Spotify ha svelato le canzoni e gli artisti più ascoltati nel 2023 in vista di Sanremo.