Amadeus conferma: 'Sanremo 2024 sarà l'ultimo, no a pressioni politiche'

È settembre, e si mette in moto a pieno regime la macchina organizzativa che ci porterà a Sanremo 2024, ed Amadeus ha concesso un’intervista al Corriere della Sera dove ha parlato dell’edizione che chiuderà la sua avventura all’Ariston.

Il presentatore e direttore artistico infatti ha confermato che “questo è il mio ultimo Sanremo, mai mi sognerei di fare il sesto di seguito”. Insomma, non c’è spazio per una sesta edizione condotta da Amadeus, in quanto il suo contratto scadrà nel 2024 con la kermesse e non ha intenzione di ritornarci nonostante gli ottimi riscontri ed ascolti.

Sulla scelta dei cantanti in gara, Amadeus non vuole pressioni ed infatti afferma che “io invito al Festival chi penso abbia una bella canzone da proporre, non faccio un esame o dei colloqui preliminari, non chiedo la tessera elettorale”. Poco dopo il presentatore ha affermato che “sono sereno, non ho mai avuto rapporti con la politica, e i miei Sanremo non sono mai stati Sanremo politici. In passato sono stato attaccato da tutti: dalla destra e dalla sinistra, dal centrodestra e dal centrosinistra, quindi vuol dire che sono una persona libera. E penso che sia giusto che la politica non si occupi dai palinsesti".

Amadeus rivendica anche la massima libertà per gli artisti in gara: “ognuno è libero di comportarsi come vuole, assumendosi ovviamente le proprie responsabilità” ha affermato, riferendosi evidentemente alla polemica su quanto avvenuto tra Rosa Chemical e Fedez lo scorso anno, che è finita anche nella nuova stagione di The Ferragnez.