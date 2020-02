Amadeus nel cuore degli italiani grazie a Sanremo: per I Soliti Ignoti boom di ascolti

L'onda lunga di Sanremo 2020 si è abbattuta anche sugli ascolti de I Soliti Ignoti, il programma che conduce Amadeus ogni sera su Rai 1. Nei primi due giorni successivi al termine del Festival, infatti, il gioco preserale ha raggiunto picchi che fino a qualche settimana fa erano inimmaginabili.

Nella serata di lunedì, anche grazie alla presenza in studio del vincitore di Sanremo 2020 Diodato, I Soliti Ignoti ha raccolto davanti allo schermo 6,676 milioni di telespettatori, con uno share del 24,7%. Ancora più incredibile il dato di ieri sera, martedì 11 Febbraio, quando nonostante l'assenza di grossi ospiti il programma è stato visto da 6,298 milioni di spettatori con uno share del 23,4%, un numero che ha letteralmente schiacciato il diretto concorrente Striscia La Notizia in onda su Canale 5.

Nella puntata precedente al Festival, di venerdì 31 Gennaio, Amadeus aveva chiuso con una media di 5,196 milioni di spettatori ed uno share del 20,7%.

L'affetto del pubblico nei confronti del direttore artistico del "Sanremo dei record", com'è stato etichettato dai vertici di Viale Mazzini, non sembra fermarsi. E pensare che nelle settimane precedenti il conduttore era stato al centro di non poche polemiche per le frasi pronunciate durante la conferenza stampa di presentazione. Amadeus però si è dimostrato impermeabile alle polemiche ed ha zittito tutti.